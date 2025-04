Wec a Imola magnifica pole di Valentino Rossi nelle Lmgt3

Imola, 19 aprile – La firma del Dottore. Il numero 46 in pole. A Imola arriva l’exploit di Valentino Rossi a bordo della sua BMW M4 GT3 Evon. 46 del Team Wrt. E’ la prima volta che Vale si qualifica davanti a tutti nella seconda categoria del Wec, il mondiale endurance che l’ha visto esordire nella scorsa stagione. Da applausi il giro di Rossi, con un eloquente tempo di 1’42”355 che vale il primo posto in griglia, 306 millesimi davanti alla Lexus RC F GT3 numero 87 di Clemens Schmid e all’Aston Martin Vantage AMR EVO GT3 numero 27 di Zacharie Robichon. Valentino ieri aveva detto di temere un po’ la pioggia, e sotto il sole di oggi ha potuto dare sfoggio della sua classe. Domani, nella 6 Ore, potrà ripetersi andando a caccia del grande risultato. Poi verranno le tappe di Spa e quella regina di Le Mans: un grande sogno del grande campione delle due ruote che detta legge anche al volante. Sport.quotidiano.net - Wec a Imola, magnifica pole di Valentino Rossi nelle Lmgt3 Leggi su Sport.quotidiano.net , 19 aprile – La firma del Dottore. Il numero 46 in. Aarriva l’exploit dia bordo della sua BMW M4 GT3 Evon. 46 del Team Wrt. E’ la prima volta che Vale si qualifica davanti a tutti nella seconda categoria del Wec, il mondiale endurance che l’ha visto esordire nella scorsa stagione. Da applausi il giro di, con un eloquente tempo di 1’42”355 che vale il primo posto in griglia, 306 millesimi davanti alla Lexus RC F GT3 numero 87 di Clemens Schmid e all’Aston Martin Vantage AMR EVO GT3 numero 27 di Zacharie Robichon.ieri aveva detto di temere un po’ la pioggia, e sotto il sole di oggi ha potuto dare sfoggio della sua classe. Domani, nella 6 Ore, potrà ripetersi andando a caccia del grande risultato. Poi verranno le tappe di Spa e quella regina di Le Mans: un grande sogno del grande campione delle due ruote che detta legge anche al volante.

Approfondimenti da altre fonti: Wec a Imola, magnifica pole di Valentino Rossi nelle Lmgt3; Raffaele fitto: Tutte le ultime notizie in tempo reale su Raffaele fitto.

Wec a Imola, magnifica pole di Valentino Rossi nelle Lmgt3 - Il ‘Dottore’ davanti a tutti in griglia nella 6 Ore di domani, giro da manuale sulla sua Bmw del Team Wrt. Staccate Lexus e Aston Martin ... (msn.com)

WEC, 6h Imola: Rossi in pole in LMGT3 - Valentino Rossi firma la prima pole position in carriera nel FIA World Endurance Championship a Imola. Il 'Dottore' si è distinto al termine delle ... (oasport.it)

WEC, 6h Imola qualifiche: prima fila tutta Ferrari! Pole per Giovinazzi - Antonio Giovinazzi firma la pole-position per la 6h Imola 2025, seconda tappa del FIA World Endurance Championship. L'italiano, dopo il best lap in Q1, si ... (oasport.it)