Volley A1 femminile la Bartoccini MC Restauri si tiene stretta Beatrice Gardini

Bartoccini MC Restauri Perugia continua la costruzione del roster che verrà e annuncia la conferma di una delle giocatrici che maggiormente si sono distinte nella stagione da poco terminata.Continuerà dunque a vestire la maglia delle Black Angels Beatrice Gardini, allo scopo di sviluppare.

