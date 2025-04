Voglio dedicare questo momento alla mia anima gemella e no non è mio marito colpo di scena al matrimonio il discorso della sposa spiazza tutti

tutti gli occhi sulla sposa, radiosa nel suo abito bianco, pronta per il tradizionale brindisi. "Voglio dedicare questo momento alla mia anima gemella", annuncia Emily Green, 31 anni, originaria dell'Hertfordshire, davanti a una sala gremita di amici e parenti riuniti per celebrare il suo matrimonio da favola nella campagna del Wiltshire. Un mormorio incuriosito attraversa i tavoli, qualcuno sorride pensando allo sposo, Tom, altri immaginano una dedica a un genitore o a un'amica speciale. Ma la rivelazione successiva spiazza tutti: l'anima gemella di Emily non è un essere umano, bensì Turtle, il suo adorato bassotto nano.Il video dell'emozionante (e decisamente originale) brindisi, girato da Miki Studios e pubblicato da Emily sul suo profilo TikTok (@thisisemilygreen), è diventato immediatamente virale, conquistando soprattutto gli amanti degli animali, che hanno visto in quelle parole una celebrazione autentica e divertente dell'amore incondizionato per i propri amici a quattro zampe.

