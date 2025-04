Vlahovic elogiato ancora da Tudor Giocatore completo il gol arriverà Poi svela la reazione della squadra dopo i due assist del serbo col Lecce

Vlahovic elogiato da Tudor: le nuove parole nella conferenza stampa pre Parma Juve. Le dichiarazioni del tecnicoA due giorni da Parma–Juve, in conferenza stampa, Igor Tudor ha parlato anche di Dusan Vlahovic. Le sue dichiarazioni sul serbo.Vlahovic – «Lavoriamo e parliamo tutti i giorni. L’input è stare sempre dentro la partita. Lui apprende bene, ascolta, prova a mettere tutto quello che ha. È stato apprezzato anche dal gruppo, ha messo due belle palle. È un Giocatore completo. Lui è chiaro che vuole il gol, anche noi per lui, ma è chiaro che arriverà».LA CONFERENZA STAMPA DI Tudor PRE PARMA JUVELeggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Vlahovic elogiato ancora da Tudor: «Giocatore completo, il gol arriverà». Poi svela la reazione della squadra dopo i due assist del serbo col Lecce Leggi su Juventusnews24.com di Redazione JuventusNews24da: le nuove parole nella conferenza stampa pre Parma Juve. Le dichiarazioni del tecnicoA due giorni da Parma–Juve, in conferenza stampa, Igorha parlato anche di Dusan. Le sue dichiarazioni sul– «Lavoriamo e parliamo tutti i giorni. L’input è stare sempre dentro la partita. Lui apprende bene, ascolta, prova a mettere tutto quello che ha. È stato apprezzato anche dal gruppo, ha messo due belle palle. È un. Lui è chiaro che vuole il gol, anche noi per lui, ma è chiaro che».LA CONFERENZA STAMPA DIPRE PARMA JUVELeggi su Juventusnews24.com

Su questo argomento da da altre fonti: Tudor, era già Juve: da Pirlo alla carica Vlahovic. E un gesto mai dimenticato; TUDOR PENSA AL LORO RILANCIO; Tudor, conferenza Juventus: Vlahovic e Kolo Muani insieme. Che lezione da Zidane e Del Piero!; Juventus Tudor: come cambia tutto. Modulo, gerarchie, il caso Vlahovic e le reazioni social; Tudor ha già scelto Vlahovic: la frase su Osimhen ha fatto scalpore.

Non solo Vlahovic, Tudor pazzo di un altro suo nuovo giocatore: "Miglior difensore al mondo" - Non solo l'attaccante serbo Dusan Vlahovic, elogiato pubblicamente ai tempi in cui guidava l'Hellas Verona, mister Igor Tudor in passato ... "No, è un giocatore forte, ma è più forte Vlahovic". (tuttomercatoweb.com)

Rivoluzione Juve, Tudor stravolge tutto: da Vlahovic a Koopmeiners, cosa cambia per i giocatori - Tudor, qualche mese fa, ha pubblicamente elogiato Vlahovic, ritenendolo come il migliore attaccante della Serie A, anche più di Osimhen. Un'investitura che può essere la cartina tornasole per ... (corrieredellosport.it)

Tudor, era già Juve: da Pirlo alla carica Vlahovic. E un gesto mai dimenticato - con Pirlo ha assaporato il gusto di guidarla e poi ha elogiato sempre i giocatori. Ma Tudor ha parlato sempre bene anche di Vlahovic, che avrebbe bisogno di una vera e propria iniezione di fiducia ... (tuttosport.com)