Vittorio Sgarbi torna in tv omaggio inaspettato

Vittorio Sgarbi tornerà in tv, su La7 in seconda serata. Purtroppo non con la partecipazione a un programma come ospite, in quanto è ancora ricoverato in ospedale, ma con un suo spettacolo. Si tratta di "Pasolini e Caravaggio - Ragazzi di Vita", uno. Today.it - Vittorio Sgarbi torna in tv: l'omaggio inaspettato Leggi su Today.it Il giorno di Pasquetta, lunedì 21 aprile,tornerà in tv, su La7 in seconda serata. Purtroppo non con la partecipazione a un programma come ospite, in quanto è ancora ricoverato in ospedale, ma con un suo spettacolo. Si tratta di "Pasolini e Caravaggio - Ragazzi di Vita", uno.

