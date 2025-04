Vincenzo Salemme in scena al Belvedere di San Leucio con Ogni promessa è debito

Vincenzo Salemme in scena al Belvedere di San Leucio (Caserta), il 24 luglio alla decima edizione del festival Un'Estate da Belvedere. Biglietti già in vendita. Vincenzo Salemme in scena a Un'Estate da Belvedere con "Ogni promessa è debito". Il drammaturgo, regista e attore napoletano si esibirà giovedì 24 luglio alle ore 21 al Belvedere di San Leucio nell'ambito

