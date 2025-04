Viadotto ospedale e case popolari Avanti con i lavori nel quartiere

Viadotto Berlinguer ai lavori all'asilo Green e all'ospedale, passando per le case popolari di via Proietti. Il presidente del comitato di quartiere Repubblica a Tolentino, Mauro Gesuelli, fa il punto della situazione. «Il guardrail di Viadotto Berlinguer è stato ripristinato – esordisce Gesuelli -; sul lato scuola è stato sostituito e, con le parti ancora buone di quest'ultimo, è stato messo a posto anche l'altro lato. Dopo la chiusura della scuola, sarà sistemato il marciapiede intorno al plesso King-Rodari, fino dAvanti all'ingresso».Per quanto riguarda le palazzine inagibili di via Proietti, abbandonate dal terremoto 2016, a febbraio era stato deciso di sigillare ogni accesso; negli anni infatti l'edificio è stato scenario di bivacchi, furti, vandali e sciacalli.

