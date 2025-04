Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2025 ore 16:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità Ben ritrovati della redazione di altri infomobilità un servizio allapartiamo con gli aggiornamenti un presidente incidente ha il tm traffico della A1Napoli tra il nord A1 A24Teramo e Colleferro in direzione Napoli sulla diramazioneSud code a tratti per traffico intenso tra il bivio del raccordo anulare è molto Porzio direzione San Cesareo Passiamo al trasporto ferroviario informiamo che sulla tratta UrbanaViterbo la circone sospesa tra Flaminio Montebello In entrambe le direzioni per un guasto tecnico ATV bus sostitutivi Viale Washington e Stazione Montebello infine uno sguardo agli eventi oggi e domani a te ti molti fedeli In occasione della veglia Pasquale di questa sera alle ore 19:30 e della Santa Messa di Pasqua in programma per domani alle ore 10:30 Per lo svolgimento degli eventi sarà chiusa al traffico via della Conciliazione via confluenti tra cui viene Corridori via Paolo Sesto Borgo Santo Spirito e Borgo Sant'Angelo da Gaia Marina macchia telefono di te tu attenzione al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.