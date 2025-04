Viabilità Roma Regione Lazio del del 19 04 2025 ore 15 25

Regione Lazio in apertura l'incidente sulla A1 Roma Napoli sta provocando code tra il nodo 124 Roma Teramo e Valmontone in direzione Napoli sempre sulla A1 Roma Napoli code per incidente tra Colleferro e Anagni direzione Napoli è ancora sulla A1 con tratti per traffico intenso tra Guidonia Montecelio e Anagni direzione Roma sul tratto Urbano della A24 code per incidente tra fiorentini e Togliatti direzione Teramo Passiamo al trasporto ferroviario informiamo che sulla tratta Urbana Roma Viterbo la circoLazione sospesa tra Flaminio Montebello In entrambe le direzioni per un guasto tecnico da chiamare normale che altre pubblicità tutto Grazie per l'attenzione ad un servizio della Regione Lazio

