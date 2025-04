Via Solari pedone investito da un auto

Solari, dove oggi pomeriggio un pedone è stato investito da un'auto. L'uomo ha riportato ferite lievi e per lui alla fine solo tanto spavento ma niente di grave, almeno stando ai primi accertamenti. Si sta nel frattempo cercando di far luce sulla dinamica dell'incidente.

