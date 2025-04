Via Fonte Canale a Chieti Colantonio lancia l’allarme Non possiamo aspettare una tragedia VIDEO

Fonte Canale a Chieti, con un comunicato stampa ho dato ampio avviso si una possibile rottura di condotta idrica o fognaria a monte perché era impossibile che con una sola pioggia, anche se abbondante, si crea una frana di. Chietitoday.it - Via Fonte Canale a Chieti, Colantonio lancia l’allarme: “Non possiamo aspettare una tragedia” [VIDEO] Leggi su Chietitoday.it "Meno di un mese fa, dopo la prima frana e chiusura della strada di via, con un comunicato stampa ho dato ampio avviso si una possibile rottura di condotta idrica o fognaria a monte perché era impossibile che con una sola pioggia, anche se abbondante, si crea una frana di.

