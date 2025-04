Vetture di lusso a prezzi di saldo vendute nel finto autosalone denunciato

Vetture anche di lusso, a prezzi molto inferiori al valore di mercato. Con questo trucchetto ha convinto una serie di ignare vittime a versare cospicue somme di denaro per veicoli che, in realtà, non esistevano.Gli accertamentiLe indagini sono partite in seguito alla denuncia di una donna che, dopo aver versato un'ingente somma di denaro per acquistare un'auto, si è recata all'indirizzo fornito dal presunto concessionario per ritirare il veicolo. Ilgiorno.it - Vetture di lusso a prezzi di saldo “vendute” nel finto autosalone: denunciato Leggi su Ilgiorno.it Mantova, 19 aprile 2025 – Prima regola per “fiutare” una truffa su un oggetto in vendita: il prezzo, troppo basso rispetto al valore di mercato. Qualcuno, nel Mantovano, non ha ricordato questa dritta, finendo nella rete di un Filo Sganga che si era inventato un’attività del tutto fittizia, con l’obiettivo di spillare soldi ai “distratti” di turno.Secondo quanto accertato dagli agenti della polizia di Stato l’uomo si spacciava per il titolare di una concessionaria di automobili mettendo in vendita, su falsi annunci online,anche di, amolto inferiori al valore di mercato. Con questo trucchetto ha convinto una serie di ignare vittime a versare cospicue somme di denaro per veicoli che, in realtà, non esistevano.Gli accertamentiLe indagini sono partite in seguito alla denuncia di una donna che, dopo aver versato un'ingente somma di denaro per acquistare un'auto, si è recata all'indirizzo fornito dal presunto concessionario per ritirare il veicolo.

