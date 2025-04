Vertice Usa Iran a Roma Non ci arrendiamo cosa sta succedendo

Roma si è aperto il secondo round di negoziati sul dossier nucleare tra Iran e Stati Uniti. Dopo un primo incontro definito "costruttivo", le delegazioni dei due Paesi si ritrovano nella Capitale, con la mediazione del Sultanato dell'Oman. Tra i protagonisti della giornata il ministro degli Esteri Iraniano Abbas Araghchi e l'inviato speciale statunitense per il Medio Oriente, Steve Witkoff.Si tratta del secondo confronto diretto di alto livello da quando Washington, nel 2018, ha abbandonato l'accordo sul nucleare Iraniano, decisione presa durante la prima presidenza di Donald Trump. Dopo il ritorno alla Casa Bianca, Trump ha ripreso con vigore la strategia della "massima pressione" nei confronti dell'Iran, con cui gli Stati Uniti non hanno rapporti diplomatici dal 1980. Prima di sedersi al tavolo con gli americani, Araghchi ha incontrato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani presso la Farnesina.

