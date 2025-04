Vaticano JD Vance incontra il cardinale Parolin

Vance è stato ricevuto in Vaticano dal cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato della Santa Sede. Nel corso del colloquio è stato espresso compiacimento per le buone relazioni bilaterali esistenti tra la Santa Sede e gli Stati Uniti, ed è stato rinnovato il comune impegno nel proteggere il diritto alla libertà religiosa e di coscienza.Secondo quanto comunicato dalla sala stampa della Santa Sede, c'è stato uno scambio di opinioni sulla situazione internazionale, specialmente sui Paesi segnati dalla guerra, da tensioni politiche e da difficili situazioni umanitarie, con particolare attenzione ai migranti, ai rifugiati, ai prigionieri, e sono stati trattati anche altri temi di comune interesse. Infine, si è auspicata una serena collaborazione tra lo Stato e la Chiesa cattolica negli Stati Uniti, di cui è stato riconosciuto il prezioso servizio alle persone più vulnerabili.

