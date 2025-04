Vance in Vaticano vede solo Parolin Scambio di opinioni sui migranti Via senza salutare il Papa

migranti, prigionieri, rifugiati, guerre: quattro parole che durante la nuova amministrazione Trump sono sempre state all’ordine del giorno. Così è stato anche per il bilaterale tra il vicepresidente americano JD Vance e il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin. Un incontro che, si legge in una nota della Santa Sede, si è incentrato su uno «Scambio di opinioni sulla situazione internazionale, specialmente sui Paesi segnati dalla guerra, da tensioni politiche e da difficili situazioni umanitarie». Con una attenzione particolare dedicata «ai migranti, ai rifugiati, ai prigionieri». Saltato invece il possibile incontro tra JD Vance e Papa Francesco.L’incontro tra Vance e Parolin: «Rinovato impegno per la libertà religiosa»Il tema era caldo visti i passati dissapori tra lo stesso Vance e Papa Francesco. Leggi su Open.online , prigionieri, rifugiati, guerre: quattro parole che durante la nuova amministrazione Trump sono sempre state all’ordine del giorno. Così è stato anche per il bilaterale tra il vicepresidente americano JDe il segretario di Stato, il cardinale Pietro. Un incontro che, si legge in una nota della Santa Sede, si è incentrato su uno «disulla situazione internazionale, specialmente sui Paesi segnati dalla guerra, da tensioni politiche e da difficili situazioni umanitarie». Con una attenzione particolare dedicata «ai, ai rifugiati, ai prigionieri». Saltato invece il possibile incontro tra JDFrancesco.L’incontro tra: «Rinovato impegno per la libertà religiosa»Il tema era caldo visti i passati dissapori tra lo stessoFrancesco.

