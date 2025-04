Valentina Maiolini Rothbacher l’interprete di Meloni si scusa ‘Ha fatto bene a interrompermi’

Meloni e l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, tenutosi nello Studio Ovale della Casa Bianca, un momento di imbarazzo ha coinvolto l'interprete ufficiale Valentina Maiolini-Rothbacher. Un errore nella traduzione ha attirato l'attenzione dei media e del pubblico, portando l'interprete a scusarsi pubblicamente.?'Mi dispiace non essere stata utile al Presidente'"Chiedo scusa, non mi era mai successo, non so che abbia fatto il mio cervello, mi dispiace soprattutto di non essere stata utile al Presidente" – ha dichiarato Maiolini-Rothbacher in un'intervista al Corriere della Sera. Dopo l'accaduto, l'interprete è tornata a Roma insieme alla premier e ha cercato un po' di tranquillità sulle colline di Santa Marinella, con il mare davanti.

