United Rugby Championship una grande Benetton Treviso batte i Lions a Johannesburg

Johannesburg la sfida valevole per la quindicesima giornata dell'United Rugby Championship e in campo sono scesi i padroni di casa Emirates Lions e la Benetton Treviso. Per i veneti una trasferta fondamentale nella corsa playoff, anche dopo la sconfitta di ieri di Edimburgo. Ecco come è andata.Avvio subito complicato per Treviso, che perde palla sul calcio d'avvio e Lions che hanno le prime chance di fare male. Difende bene la squadra ospite, ma al 6' un tenuto di Bernasconi manda sulla piazzola Wolhuter per il 3-0. Sulla ripresa del gioco, però, avanti anche dei sudafricani e il più lesto è Umaga che raccoglie e senza problemi va in meta per il 3-7. Insiste Treviso, con i Lions fallosi, e al 14' palla buona che va al largo fino a Mendy che schiaccia per il 3-12.

