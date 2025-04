Unicredit esprime dubbi sul golden power nel operazione Bpm Pd critica il governo

Quotidiano.net - Unicredit esprime dubbi sul golden power nell'operazione Bpm, Pd critica il governo

ha deisulla chiarezza delle prescrizioni dellain merito all'ops su Bpm, mentre il Pd attacca la decisione del: "non ha fondamento. È una evidente forzatura, una entrata a gamba tesa in unadi mercato tra due banche italiane. Che si puòre o non condividere, ma non certo ostacolare in modo pretestuoso", spiega su X Antonio Misiani.Sul fronte opposto Fratelli d'Italia difende l': La scelta di esercitare i poteri speciali, il cosiddetto '', con misure chiare e mirate - rimarca Matteo Gelmetti, senatore di Fdi - tutela non solo l'autonomia del nostro sistema bancario, ma soprattutto i risparmiatori, i lavoratori del settore e le piccole imprese italiane".