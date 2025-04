Una storia di contrabbando burocrazia e Giustizia

Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Fiumicino, 19 aprile 2025 – C’è un’Italia in cui anche una sentenza definitiva non basta. Un’Italia dove, per ottenere ciò che un giudice ti ha già riconosciuto, devi affrontare un labirinto di formalità, competenze sovrapposte e rimpalli procedurali. Ed è in questa Italia che si è incagliato – questa volta per fortuna, verrebbe da dire – un trafficante di avorio, che oggi, pur avendo vinto su carta, non riesce a tornare in possesso dei beni confiscati ventidue anni fa all’aeroporto di Fiumicino.Il Tar del Lazio ha respinto il suo ricorso, non perché infondato, ma perché – a detta dei giudici – la sentenza civile del 2019 è stata già eseguita. Il dissequestro è avvenuto nel 2021, i beni sono passati dalla custodia del Nucleo CITES dei Carabinieri all’Ufficio delle Dogane di Fiumicino, ma da lì non si sono più mossi.