Una marea di tifosi spagnoli ha invaso il piccolo stadio del Harborough Town

Agi.it - Una marea di tifosi spagnoli ha invaso il piccolo stadio dell'Harborough Town

AGI - Partire dalla Spagna per andare a seguire una partita di calcio inglese. Fino a qui niente di strano. Old Trafford, Anfield, Stamford Bridge. Le opzioni sono tante, c'è solo l'imbarazzoa scelta. Tutti 'templi' del pallone che accolgono ogni anno folle di turisti e appassionati provenienti da ogni angolo del mondo. Ma è decisamente raro che lo stesso accada in unodi un club non professionistico come l'FC, che milita nella Southern League Premier Division Central, settima divisione del calcio inglese. Eppure è successo, come racconta la Bbc, che oltre 100si sono presentati allodel club, con bandiere, sciarpe, cori e tutto l'entusiasmo tipico del tifo iberico. No, non si tratta di uno scherzo. La loro presenza non era casuale né improvvisata.