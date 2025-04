Un Posto al Sole Anticipazioni Micaela si pente del viaggio a Torino e torna a Napoli per Samuel

Posto al Sole Manuela e Niko torneranno insieme ma Micaela non ne sarà felice. La Cirillo ne sarà molto infastidita e "gelosa". Possibile che cominci a pensare di voler le stesse cose della sua gemella? Comingsoon.it - Un Posto al Sole Anticipazioni: Micaela si pente del viaggio a Torino e torna a Napoli per Samuel? Leggi su Comingsoon.it Nelle prossime puntate di UnalManuela e Niko torneranno insieme manon ne sarà felice. La Cirillo ne sarà molto infastidita e "gelosa". Possibile che cominci a pensare di voler le stesse cose della sua gemella?

