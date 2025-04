Un derby storico L Aquila Chieti è stato il primo Eco Event Plastic Free I dettagli

Aquila e Chieti è stata assai importante, non solo per la classifica. Alo stadio 'Gran Sasso d'Italia' all'Aquila si è disputato infatti non solo un derby sentito e combattuto - vinto dai padroni di casa per 2-0, con conseguente sorpasso in graduatoria - ma anche il. Chietitoday.it - Un derby storico: L'Aquila-Chieti è stato il primo Eco-Event Plastic Free. I dettagli Leggi su Chietitoday.it La sfida tutta abruzzese tra L'è stata assai importante, non solo per la classifica. Alo stadio 'Gran Sasso d'Italia' all'si è disputato infatti non solo unsentito e combattuto - vinto dai padroni di casa per 2-0, con conseguente sorpasso in graduatoria - ma anche il.

