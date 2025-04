Udinese Runjaic ampquotOut Lucca e Thauvin ma abbiamo i mezzi per vincere a Torinoampquot

Udinese, infortunio di Lucca e aggiornamenti sulla squadra prima della sfida con Torino - Runjaic fa il punto su infortuni, prestazioni e strategie dell’Udinese, determinata a invertire la rotta dopo quattro sconfitte consecutive e affrontare il Torino con una squadra unita e motivata. (gaeta.it)

Udinese, tegola per Runjaic: trauma distrattivo al polpaccio per Lucca, quando torna e quante partite salta - La gara contro il Torino rischia di non essere l`unica che Lorenzo Lucca si troverà costretto a saltare. L`attaccante dell`Udinese, infatti, ha subito un infortunio. (msn.com)