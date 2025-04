UcrainaPutin annuncia tregua di Pasqua

tregua di Pasqua" in Ucraina a partire dalle 18 di oggi, ora di Mosca.Lo ha reso noto il Cremlino. Il cessate il fuoco durerà fino alla mezzanotte tra domenica e lunedì. "Le forze armate russe devono essere pronte a respingere eventuali violazioni e provocazioni da parte del nemico", ha spiegato il presidente russo,citato da Ria Novosti. Putin considera la tregua come un banco di prova della"disponibilità del regime di Kiev a risolvere pacificamente la questione". Leggi su Servizitelevideo.rai.it 16.22 Il presidente russo Putin ha proclamato la "di" in Ucraina a partire dalle 18 di oggi, ora di Mosca.Lo ha reso noto il Cremlino. Il cessate il fuoco durerà fino alla mezzanotte tra domenica e lunedì. "Le forze armate russe devono essere pronte a respingere eventuali violazioni e provocazioni da parte del nemico", ha spiegato il presidente russo,citato da Ria Novosti. Putin considera lacome un banco di prova della"disponibilità del regime di Kiev a risolvere pacificamente la questione".

Le ultime notizie da altri siti: Ucraina, Putin annuncia tregua per Pasqua: cessate il fuoco dalle 17 di oggi fino a lunedì. «Guidati da consid; Ucraina, Putin annuncia: tregua per Pasqua; Ucraina, Putin annuncia due giorni di tregua per Pasqua; Guerra in Ucraina, Putin annuncia la “tregua di Pasqua”: scatta dalle 17, fino a lunedì; Mosca annuncia una tregua pasquale Media Usa Ucraina d accordo al 90 con il piano di pace di Trump ma Kiev smentisce.

Ucraina, Putin annuncia una tregua per Pasqua. Pronto il piano Usa per la pace, ma Kiev nega accordo al «90%» con la risoluzione - Guerra Ucraina-Russia, le notizie del 19 aprile. «Se una delle due parti si comporta da stupida, siamo pronti ad andarcene dal tavolo dei negoziati. Ma spero che non accada, vogliamo fare ... (ilmessaggero.it)

Ucraina, Putin annuncia: tregua per Pasqua - Roma, 19 apr. (askanews) – Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato una tregua nel conflitto in Ucraina in occasione della Pasqua. Lo ha reso noto il Cremlino, precisando che la tregua entrerà ... (askanews.it)

Guerra in Ucraina, Putin annuncia la “tregua di Pasqua”: scatta dalle 17, fino a lunedì - Il presidente russo ha dichiarato che le forze militari di Mosca cesseranno tutte le operazioni milirari dalle 17 di oggi pomeriggio (ora italiana) fino a lunedì. (unionesarda.it)