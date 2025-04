Ucraina Russia Putin annuncia una tregua per Pasqua

Putin annuncia oggi, sabato 19 aprile, una tregua Pasquale lungo la linea del fronte in Ucraina. Secondo quanto riporta la Tass la Federazione Russa sospenderà tutte le operazioni militari dalle 18, ora di Mosca, del 19 aprile a mezzanotte del 21 aprile. "Il mio ordino è di fermare tutte .L'articolo Ucraina-Russia, Putin annuncia una tregua per Pasqua proviene da Webmagazine24.

