Ucraina Putin proclama una tregua di Pasqua dalle 17 oggi fino a lunedì

Putin, ha annunciato una tregua di Pasqua nel conflitto in Ucraina. "Il presidente russo" Vladimir Putin "ha proclamato una tregua Pasquale. Durante un incontro al Cremlino, il comandante in capo Supremo ha ascoltato un rapporto del capo di Stato maggiore delle forze armate russe, Valerij Gerasimov, sulla situazione sulla linea di contatto e ha annunciato che la parte russa cesserà tutte le azioni militari dalle 18 (le 17 italiane, ndr) del 19 aprile a mezzanotte del 21 aprile (le 23 in italiane, ndr)". Lo riporta il Cremlino sul canale Telegram. "Sulla base di considerazioni umanitarie, a partire dalle 18 di oggi fino alla mezzanotte di lunedì, la parte russa proclama una tregua Pasquale. Ordino che tutte le azioni militari siano interrotte per questo periodo", ha detto Putin.

