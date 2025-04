Ucraina Putin proclama la tregua di Pasqua Cosa succede adesso

Putin ha annunciato una tregua di Pasqua nel conflitto in Ucraina, che entrerà in vigore oggi alle 18 ora di Mosca (le 17 in Italia). Il cessate il fuoco sarà valido fino alla mezzanotte tra domenica e lunedì. La notizia è stata resa nota dal Cremlino, con Putin che ha sottolineato la necessità per le forze armate russe di essere pronte a rispondere a possibili violazioni o provocazioni. Secondo il leader russo, la tregua rappresenta un banco di prova per verificare la disponibilità del regime di Kiev a risolvere pacificamente il conflitto.Ucraina smentisce presunti accordi sul piano di pace di TrumpNel frattempo, il ministero della Difesa ucraino ha smentito le voci, diffuse in mattinata dal New York Post, secondo cui Kiev sarebbe favorevole “al 90%” al piano di pace presentato da Donald Trump a Parigi questa settimana. Thesocialpost.it - Ucraina, Putin proclama la tregua di Pasqua. Cosa succede adesso Leggi su Thesocialpost.it Il presidente russo Vladimirha annunciato unadinel conflitto in, che entrerà in vigore oggi alle 18 ora di Mosca (le 17 in Italia). Il cessate il fuoco sarà valido fino alla mezzanotte tra domenica e lunedì. La notizia è stata resa nota dal Cremlino, conche ha sottolineato la necessità per le forze armate russe di essere pronte a rispondere a possibili violazioni o provocazioni. Secondo il leader russo, larappresenta un banco di prova per verificare la disponibilità del regime di Kiev a risolvere pacificamente il conflitto.smentisce presunti accordi sul piano di pace di TrumpNel frattempo, il ministero della Difesa ucraino ha smentito le voci, diffuse in mattinata dal New York Post, secondo cui Kiev sarebbe favorevole “al 90%” al piano di pace presentato da Donald Trump a Parigi questa settimana.

