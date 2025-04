Ucraina d accordo al 90 con il piano di pace di Trump ma Kiev smentisce

Ucraina sarebbe d’accordo al 90% con il piano di pace del presidente Usa Donald Trump presentato questa settimana a Parigi. A riportarlo i media americani. Il New York Post, citando un alto funzionario di Washington, ha scritto che il ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov avrebbe detto ai. Today.it - "Ucraina d'accordo al 90% con il piano di pace di Trump", ma Kiev smentisce Leggi su Today.it L’sarebbe d’al 90% con ildidel presidente Usa Donaldpresentato questa settimana a Parigi. A riportarlo i media americani. Il New York Post, citando un alto funzionario di Washington, ha scritto che il ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov avrebbe detto ai.

