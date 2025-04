Justcalcio.com - Tuttosport – “Toro senza Lazaro. Zapata ci darà grandi soddisfazioni”

2025-04-19 15:32:00 Arrivano conferme da TS:Su, Casadei e Gineitis“Il rinnovo di? Un gesto importante da parte della società, che fa anche però capire la volontà di Duvan di darci. Dovremo solo aspettarlo perché ha avuto questo brutto infortunio. Qual è il programma di recupero? Non sono io l’addetto per tracciare gli orizzonti, il suo processo sta andando bene, sta alternando forza e correttiva sul campo, la speranza è di averlo in ritiro almeno in parte, se non del tutto, al servizio con noi. Bisogna avere pazienza, ma sta procedendo molto bene. Si avvicina Il 4 maggio sarào Ricci a leggere i nomi dei giocatori del Grande Torino a Superga? Sarà il capitano, quindi Duvan. Casadei ha avuto una leggera flessione? Non possiamo pensare che un giocatore arrivi e ogni domenica faccia gol.