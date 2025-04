Tudor non si fida del Parma Giocheremo contro una squadra che sta bene ha pareggiato con l’Inter…

Tudor non si fida del Parma: «Giocheremo contro una squadra che sta bene, ha pareggiato con l’Inter.» Le parole del tecnico della JuventusIntervenuto in conferenza stampa, Igor Tudor, tecnico della Juve, ha parlato cosi in vista della sfida contro il Parma:CHI AL POSTO DI YILDIZ E KOOPMEINERS – «Non c’è un piano A e un piano B. Tutti i giocatori sono disponibili e stanno meglio. Abbiamo lavorato su tutte le possibilità contro una squadra che sta bene, ha pareggiato con l’Inter e con la Fiorentina. Ci aspettiamo una partita veramente difficile».2 GOL SUBITI DA PALLA INATTIVA – «Sì, si lavora sempre di più su alcuni punti. Ci mancano caratteristiche da quel punto di vista, di peso specifico, di età, di esperienza, di quella malizia che è una roba che generalmente nella squadra potrebbe mancare un po’. Internews24.com - Tudor non si fida del Parma: «Giocheremo contro una squadra che sta bene, ha pareggiato con l’Inter…» Leggi su Internews24.com di Redazionenon sidel: «unache sta, hacon l’Inter.» Le parole del tecnico della JuventusIntervenuto in conferenza stampa, Igor, tecnico della Juve, ha parlato cosi in vista della sil:CHI AL POSTO DI YILDIZ E KOOPMEINERS – «Non c’è un piano A e un piano B. Tutti i giocatori sono disponibili e stanno meglio. Abbiamo lavorato su tutte le possibilitàunache sta, hacon l’Inter e con la Fiorentina. Ci aspettiamo una partita veramente difficile».2 GOL SUBITI DA PALLA INATTIVA – «Sì, si lavora sempre di più su alcuni punti. Ci mancano caratteristiche da quel punto di vista, di peso specifico, di età, di esperienza, di quella malizia che è una roba che generalmente nellapotrebbe mancare un po’.

Approfondimenti da altre fonti: Gazzetta di Parma - L'ex Cagliari e Parma Donadoni: Adesso niente tabelle: la salvezza gara dopo gara; Cagliari-Fiorentina, chi schierare al fantacalcio; Juve, Tudor: “Ogni gara è una finale. Col Lecce sarà difficile”; Juve, Tudor: “Ogni gara è una finale. Col Lecce sarà difficile”; BUFFON: “Ho pensato per 20 giorni, poi ho chiamato mia moglie e le ho detto che andavamo a Parma”.

Tudor “Contro il Parma servirà non sbagliare niente” - TORINO (ITALPRESS) - "Non mi aspetto nessuno step, ma una gara super difficile e dalla mia squadra una grande partita, seria". Lo ha detto il tecnico dell ... (msn.com)

Juve, Tudor: «Non sono un traghettatore, ogni allenatore è a rischio. Le condizioni di Koopmeiners…» - Le parole di Igor Tudor, allenatore della Juve, nella conferenza stampa in vista della sfida al Parma. Tutti i dettagli in merito Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa in vista di Parma-Juve. INF ... (calcionews24.com)

Parma-Juventus, Igor Tudor aggiorna su Yildiz e Koopmeiners - Il tecnico dei bianconeri rischia di dover fare a meno di entrambi i calciatori per la delicata trasferta di Parma ... (msn.com)