Trump pronto riconoscere la Crimea come russa Ecco il piano di pace Usa e i 5 territori in bilico

Notizie raccolte sul web: Guerra Ucraina Russia, Trump pronto a riconoscere a Mosca la Crimea. LIVE; «Trump pronto riconoscere la Crimea come russa». Ecco il piano di pace Usa e i 5 territori in bilico; Ucraina, media Usa: Washington pronta a riconoscere la Crimea come russa; Bloomberg: Gli Stati Uniti pronti a riconoscere la Crimea come russa; Casa Bianca: Accordo di pace mai così vicino. Media: Trump valuta di riconoscere la Crimea russa - Trump: Domani con Putin avrò colloquio molto importante, entriamo in una fase estremamente critica.

