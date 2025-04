Trump Inflazione in calo prezzi scendono E non saliranno

prezzi sono down. I generi alimentari sono down. Ieri la benzina in tre stati ha raggiunto 1,98 dollari al gallone. Continuo a sentire parlare di prezzi e Inflazione. I prezzi stanno arrivando down. E non saliranno", così Trump incontrando i giornalisti alla Casa Bianca. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

