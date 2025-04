Tremendo incidente in autostrada veicolo in fiamme tutto bloccato

Tremendo incidente in autostrada, veicolo in fiamme: tutto bloccato– Un sabato pomeriggio di caos ha colpito gli automobilisti sull’autostrada, con il traffico completamente fermo e una densa colonna di fumo nero visibile in lontananza. Molti viaggiatori, intenti a raggiungere le loro destinazioni per il ponte pasquale, si sono trovati intrappolati in una situazione di stallo, circondati da veicoli fermi e senza sapere cosa stesse accadendo. Una situazione che ha trasformato un normale viaggio in un’attesa interminabile sotto il sole primaverile.Leggi anche: Tragico incidente stradale, perde la vita il noto calciatoreLeggi anche: File al supermercato, la famosa italiana aggredita da una commessaTremendo incidente in autostrada, veicolo in fiammeLa causa del panico è stato un grave incidente sull’autostrada A12 tra Spezia e Brugnato, avvenuto poco dopo le 13:00 di sabato 19 aprile. Tvzap.it - Tremendo incidente in autostrada, veicolo in fiamme: tutto bloccato Leggi su Tvzap.it inin– Un sabato pomeriggio di caos ha colpito gli automobilisti sull’, con il traffico completamente fermo e una densa colonna di fumo nero visibile in lontananza. Molti viaggiatori, intenti a raggiungere le loro destinazioni per il ponte pasquale, si sono trovati intrappolati in una situazione di stallo, circondati da veicoli fermi e senza sapere cosa stesse accadendo. Una situazione che ha trasformato un normale viaggio in un’attesa interminabile sotto il sole primaverile.Leggi anche: Tragicostradale, perde la vita il noto calciatoreLeggi anche: File al supermercato, la famosa italiana aggredita da una commessaininLa causa del panico è stato un gravesull’A12 tra Spezia e Brugnato, avvenuto poco dopo le 13:00 di sabato 19 aprile.

Altre testate riportano aggiornamenti: Tremendo incidente in A1: scontro fra tre camion, uno invade corsia opposta e si incendia; Tir si intraversa in autostrada, nel tremendo incidente una vettura prende fuoco; Porto Recanati, tremendo schianto tra un furgone e due auto sull'autostrada A14: morta una donna, tre feriti e; Incidente in A14 a Pesaro, auto distrutta: 4 feriti; Autostrada A12, si schianta con l'auto contro il casello di Livorno.

IL VIDEO. Pauroso incidente lungo la Valsugana, le immagini dell'auto finita nel torrente dopo un volo di diversi metri - Il tremendo incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi (19 aprile) all'altezza dello svincolo per Civezzano, lungo la Statale 47 della Valsugana in direzione Trento. Ancora da chiarire le esat ... (ildolomiti.it)

Osimo, tremendo schianto frontale: due feriti, grave una donna soccorsa dall'eliambulanza - OSIMO - Un brutto incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle ore 8:20, in via Jesi a Osimo. Per cause ancora al vaglio dell ... (msn.com)

Tremendo incidente sulla 554: traffico bloccato e lunghe code - Tremendo incidente accaduto nel pomeriggio sulla 554, nei pressi della Motorizzazione, in direzione Sestu: un'auto si è ribaltata sulla carreggiata. (cagliaripad.it)