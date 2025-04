Tre Regioni italiane sono in fondo alla classifica Ue dell8217occupazione peggio solo la Guyana francese

Regioni italiane occupano gli ultimi posti della classifica dell'occupazione in Ue, sopra solamente al territorio oltremare della Guyana francese. In queste aree c'è l'occupazione più bassa di tutta l'Unione europea da almeno dieci anni, e nonostante l'aumento degli ultimi anni la situazione non è cambiata. Leggi su Fanpage.it I dati Eurostat mostrano che treoccupano gli ultimi posti delladell'occupazione in Ue, sopra solamente al territorio oltremare della. In queste aree c'è l'occupazione più bassa di tutta l'Unione europea da almeno dieci anni, e nonostante l'aumento degli ultimi anni la situazione non è cambiata.

