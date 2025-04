Tragico esito per la ricerca di un uomo disperso trovato morto dai vigili del fuoco

Un uomo di 56 anni era uscito di casa durante la serata per una passeggiata con il cane; verso mezzanotte, il cane è tornato a casa da solo, facendo scattare l'allarme e attivando il piano prefettizio per le persone disperse.Una squadra dei vigili del fuoco proveniente dalla centrale di Arezzo, insieme ad un'Unità di comando locale (Ucl) con personale specializzate in Topografia applicata al soccorso (Tas) e i cinofili del comando di Siena, che sono stati mobilitati per le operazioni di ricerca.Alle 6 di questa mattina, i cinofili dei vigili del fuoco hanno ritrovato la persona priva di vita nel fiume Ciuffenna.La salma è stata recuperata dalla squadra dei vigili del fuoco e successivamente trasportata all'ospedale della Gruccia.

