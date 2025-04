Traffico Roma del 19 04 2025 ore 16 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in occasione della visita del vice presidente degli Stati Uniti sino a domani previste chiusure ad ampio raggio ai Parioli intorno Viale Rossini possibili Inoltre ulteriori chiusure e deviazioni in centro durante le varie visite istituzionali nel corso di quella del Vaticano questa sera alle 20:45 allo stadio Olimpico Roma Hellas Verona dal primo pomeriggio saranno operative le modifiche alla viabilità nell'area del Foro Italico e resta chiusa per una voragine via Giulia 3 a via di San Girolamo della Carità è via dei Farnesi non si escludono rallentamenti

