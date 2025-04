Tradizioni riti e curiosità sulla Pasqua in Italia e in Europa

Pasqua è una delle festività più sentite in Europa. Celebra la resurrezione di Cristo secondo la tradizione cristiana, ma è anche un momento in cui si intrecciano elementi religiosi, riti popolari e simboli della primavera.In Italia e in molti Paesi europei la ricorrenza è accompagnata da gesti tramandati nel tempo: processioni solenni, tavole imbandite, giochi per i bambini e usanze che cambiano da regione a regione, da Paese a Paese.Le Tradizioni Italiane: sacro e popolareIn Italia, la Pasqua conserva un forte legame con la tradizione religiosa e con il senso di appartenenza alla comunità. Durante la Settimana Santa, molte città e borghi danno vita a processioni e rievocazioni della Passione di Cristo. Fra le processioni di Pasqua più intense troviamo le celebrazioni della Settimana Santa di Enna, in Sicilia, dove sfilano oltre duemila confratelli incappucciati in un rito tramandato fin dal Medioevo.

