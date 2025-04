The White Lotus Tom Felton elogia Jason Isaacs Bello vederlo in qualcosa di diverso

Jason Isaacs, tra i protagonisti della serie di Mike White. Tom Felton ha elogiato l'interpretazione del suo ex collega in Harry Potter, Jason Isaacs, per la sua performance in The White Lotus. L'attore britannico è felice del successo del collega. I due hanno recitato insieme nella saga tratta dai libri di J.K. Rowling nei panni rispettivamente di Draco Malfoy, acerrimo rivale di Harry Potter a Hogwarts, e del padre Lucius Malfoy. Tom Felton esalta la recitazione di Jason Isaacs Intervistato di recente da Bustle, Tom Felton ha raccontato di aver rivisto Isaacs poco prima dell'inizio delle riprese:"È stato fantastico. L'ultima volta che l'ho visto è stato una o due settimane .

