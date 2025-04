The Couple scoppia il pastiera gate Manila e Irma in lacrime VIDEO

pastiera ha generato il caos a The Couple, per uno scherzo Manila è scoppiata a piangere, delusa dalle sue compagne che invece sono rimaste sorprese dalla sua reazione esagerataL'articolo The Couple, scoppia il pastiera gate: Manila e Irma in lacrime VIDEO proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - The Couple, scoppia il pastiera gate: Manila e Irma in lacrime | VIDEO Leggi su Ildifforme.it Unaha generato il caos a The, per uno scherzota a piangere, delusa dalle sue compagne che invece sono rimaste sorprese dalla sua reazione esagerataL'articolo Theilinproviene da Il Difforme.

Approfondimenti da altre fonti: The Couple, scoppia il pastiera gate: Manila e Irma in lacrime | VIDEO; Dramma a The Couple: Manila Nazzaro in lacrime per la pastiera; The Couple Manila crolla in lacrime e il pubblico insorge cosa succede.

A "The Couple" il "dramma della pastiera": Irma si arrabbia, Manila scoppia in lacrime - A "The Couple" il "dramma della pastiera". Il dolce scompare: Irma si arrabbia e Manila scoppia in lacrime. Chi è stato? (msn.com)

Dramma a The Couple: Manila Nazzaro in lacrime per la pastiera - Il sabato della vigilia di Pasqua non è iniziato nel migliore dei modi nella casa di The Couple, anzi…Manila Nazzaro ha iniziato malissimo la giornata con un bel piantino di cui tanto si sta parlando ... (ultimenotizieflash.com)

La pastiera che ha scatenato una tempesta emotiva nella Casa di The Couple - Un acceso dibattito nella Casa di The Couple scaturisce dalla sparizione della pastiera preparata da Manila e Irma, rivelando tensioni emotive e culturali tra i concorrenti, inclusa Benedicta. (ecodelcinema.com)