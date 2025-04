Tentato omicidio la Polizia arresta un 18enne a Napoli

Tentato omicidio, la Polizia di Stato ha arrestato un 18enne napoletano. A suo carico anche una denuncia per porto di armi e oggetti atti ad offendere. I fatti risalgono a ieri sera.In particolare, gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale sala operativa, sono intervenuti all'ospedale Vecchio Pellegrini per la segnalazione di una persona giunta con ferite d'arma da taglio.Gli operatori, giunti sul posto, hanno accertato che l'uomo, nel corso della serata, era stato aggredito da un soggetto che, a seguito di una lite scaturita da futili motivi in via Bari a Napoli, lo aveva ferito con alcuni fendenti al torace e alla clavicola, ponendolo in pericolo di vita.

