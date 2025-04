Tentata rapina ai danni degli ospiti di un centro accoglienza Tre in arresto

Tentata rapina aggravata ai danni di altri cittadini stranieri ospiti di un centro di accoglienza. I poliziotti sono intervenuti su segnalazione di una presunta. Latinatoday.it - Tentata rapina ai danni degli ospiti di un centro accoglienza. Tre in arresto Leggi su Latinatoday.it Tre cittadini tunisini, con status di richiedente la protezione internazionale, sono stati arrestati perché ritenuti responsabili diaggravata aidi altri cittadini stranieridi undi. I poliziotti sono intervenuti su segnalazione di una presunta.

