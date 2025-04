Bergamonews.it - Tenta di rubare in una casa di Martinengo: fermato, dà in escandescenze e ferisce un carabiniere

Leggi su Bergamonews.it

. Un 24enne marocchino, censurato e senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri di Urgnano, colto in flagranza di reato, perto furto in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale.È successo intorno alle 5 di mattina di venerdì 18 aprile: l’uomo aveva cercato di introdursi in un’abitazione privata in via Vallere, a, ma l’intervento tempestivo dei militari ha impedito che il reato si consumasse.Alla vista dei carabinieri, il ladro ha dato in, manifestando un evidente stato di alterazione psicofisica, verosimilmente dovuto all’assunzione di sostanze stupefacenti.Durante le concitate fasi dell’intervento, ha inveito contro i militari e hato di aggredire anche il personale sanitario del 118 che era intervenuto sul posto. Uno dei militari operanti è rimasto ferito a seguito dell’aggressione e ha ricevuto le cure all’ospedale di Treviglio.