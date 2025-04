Oasport.it - Tennis, l’ITIA annuncia una stretta sul rapporto docce-antidoping

Aggiornamento in tema dida parte del, ed è un tema che sta già facendo discutere per un certo numero di implicazioni. Un breve comunicato è stato rilasciato dall’InternationalIntegrity Agency con un solo, semplice titolo che si può tradurre come “Doccia”.Questo il contenuto: “, e precedentemente l’ITF, hanno lavorato duramente per assicurarsi che fosse possibile un ritardo entro termini permissibili dei controllicausato dallepost-match, in particolare quando il non farsi la doccia poteva avere un effetto deleterio sulla salute e sul benessere di un giocatore. La doccia, però, non è una concessione, ed è per questo cherichiede gentilmente che, mentre si facciano la doccia, i giocatori si attengano al requisito di trovarsi pienamente visibili all’accompagnatore che li osservano in ogni momento.