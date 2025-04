Tecnologia sfida tra robot umanoidi a Pechino la prima maratona al mondo

Leggi su Ildenaro.it

ospita lamezzaalcona E-Town, il polo produttivo high-tech statale nella capitale cinese, quale vetrina per mettere in mostra la spinta della Cina a guidare la corsa globale nellaall’avanguardia. Un’iniziativa, non a caso, presentata come rivoluzionaria per testare i limiti deibipedi in condizioni reali. La, in base a quanto riferito dagli organizzatori, è tra diversi 21 team, coinvolgendo i nomi dei principali operatori del settore tra cui Unitreeics che schiera il suo modello G1, Engineaicon PM01 e Leju con Kuavo, tutti impegnati a coprire la distanza di 21,1 chilometri. Con un’altezza di 1,8 metri e un peso di 52 chilogrammi, il runner più alto è Tiangong Ultra, sviluppato dal Centro di Innovazione dellaica IA, dotato di una velocità media di 10 chilometri orari e di una massima di corsa di 12 km/h: è in grado di superare pendii e scale, e di allungare la sua falcata su erba, ghiaia, sabbia e altri terreni irregolari, ha affermato Wei Jiaxin, responsabile del marchio e delle pubbliche relazioni presso il Centro di ricerca con sede a, nel resoconto dei media statali.