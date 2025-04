Stop alla barbarie degli animali nei circhi il governo firmi i decreti l’appello di Evi Pd in Aula

governo e col ministro Giuli, affinché vengano adottati quanto prima i decreti attuativi per superare l'uso degli animali nei circhi". Eleonora Evi, deputata del Pd, ha rivolto un appello alla maggioranza di centrodestra – e in particolar modo al ministro della Cultura – perché, entro la scadenza fissata ad agosto dalla legge delega, il governo firmi i decreti attuativi per fermare l'utilizzo degli animali nei circhi (circa 2mila ancora oggi). Anche la Lav ha lanciato il medesimo appello, producendo allo stesso tempo il documentario L'ultimo spettacolo. Storia di una liberazione.

