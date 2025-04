It.insideover.com - Sterminare gli Shompen nel nome del progresso

Nell’Oceano Indiano esiste un’isola dove la luna possiede une un significato, dove ogni vegetale ha un’anima e nessuno osa recidere una foglia senza autorizzazione. In quel luogo, tra le ramificazioni della giungla, dimora una delle popolazioni più isolate e vetuste del pianeta, gli. Circa trecento individui senza contatti esterni, nomadi, invisibili, a loro agio nella densa foresta pluviale di Great Nicobar, un universo che si misura in corsi d’acqua, alberi, orme di animali. Per millenni, hanno raccolto, cacciato, coltivato senza mai arrecare distruzione. Non hanno conosciuto guerre, né istituzioni statali, né attività industriali. Attualmente, corrono il rischio di estinguersi, non a causa di una carestia, né di una pandemia, ma per una decisione presa a migliaia di chilometri di distanza, in un ufficio ministeriale provvisto di ventilatori e grafici in PowerPoint.