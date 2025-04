Metropolitanmagazine.it - Stefano Rastelli, chi è il compagno di Romina Carrisi e padre del suo primo figlio

di, ha 53 anni, regista, è stato premiato per i servizi realizzati dall’Ucraina in occasione della XV edizione del Festival Internazionale del Film Corto Tulipani di seta nera. Prima di, è stato sposato con una donna che lo ha resodi due figli. La relazione con la figlia di Al Bano eè iniziata circa un anno e mezzo fa, come la futura mamma ha raccontato: “Abbiamo iniziato a convivere dopo solo cinque mesi, da subito, io mi trovo a mio agio con lui. Per me è perfetto nelle sue imperfezioni, è un uomo che c’è, è presente e che riesce a capirti”. . Lo scorso 31 gennaio, inoltre, la coppia ha festeggiato due anni di amore. La– a giugno compie 37 anni – ha pubblicato un post relativo all’evento sul suo account Instagram ufficiale, con in sottofondo le note del brano Walk on the Wild Side di Lou Reed e una didascalia riportava le seguenti parole: “Due anni, un bambino e tantissimo amore.