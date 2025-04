Standing ovation e applauso in studio Paolini lascia L’Eredità da campione

Mulazzo (Massa Carrara), 19 aprile 2025 – Un'avventura che chiude da campionissimo. Eliminato nelle fasi preliminari della puntata di venerdì 18 aprile, dopo 33 puntate Gabriele Paolini, concorrente de "L'Eredità", il celebre quiz del pre serale Rai, deve lasciare definitivamente lo studio. Si chiude un'avventura da record per il dipendente comunale di Mulazzo, in provincia di Massa Carrara.Ha vinto in tutto 300mila euro. Una cifra ragguardevole, raggiunta grazie all'abilità con le parole e alla freddezza che ha dimostrato lungo queste settimane.Paolini centra ancora la parola alla 'Ghigliottina'Un periodo per lui esaltante, seguito come una celebrità dai suoi compaesani, orgogliosi di lui e del fatto che abbia portato in tutta Italia il nome della stessa Mulazzo. Per chi non è pratico del gioco, Paolini è stato eliminato nelle fasi per così dire preliminari della puntata del 18 aprile.

