Sorpresa la cometa di Pasqua C 2025 F2 SWAN è stata distrutta dal Sole i resti sono ancora visibili

sono notoriamente oggetti imprevedibili, ma la distruzione della "cometa di Pasqua" C/2025 F2 (SWAN) è un'amara Sorpresa per tutti coloro che speravano di poterla osservare con un binocolo o magari a occhio nudo nei prossimi giorni. L'astro chiomato è stato distrutto dalla radiazione solare tra il 16 e il 17 aprile. Leggi su Fanpage.it Le cometenotoriamente oggetti imprevedibili, ma la distruzione della "di" C/F2 () è un'amaraper tutti coloro che speravano di poterla osservare con un binocolo o magari a occhio nudo nei prossimi giorni. L'astro chiomato è stato distrutto dalla radiazione solare tra il 16 e il 17 aprile.

