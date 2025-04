Sesto giorno di sciopero alla Giuliani la segretaria Re David Cgil al presidio Cambiamo il sistema

Forlitoday.it - Sesto giorno di sciopero alla Giuliani, la segretaria Re David (Cgil) al presidio: "Cambiamo il sistema" Leggi su Forlitoday.it Le festività non fermano la protesta di via Gramadora a Forlì. Le istanze sono chiare: occorre al più presto stabilizzare i lavoratori, azioni che ripristino le tutele piene su salute e sicurezza, e l'applicazione del giusto contratto di settore. Sabato (19 aprile) lo stabilimento è rimasto.

Altre testate riportano aggiornamenti: Forlì, delegazione completa del Pd in visita a i lavoratori in presidio della Giuliani arredamenti; Supermercati aperti per Ferragosto a Firenze: gli orari; 8 marzo 2025: sciopero generale in diversi settori con disagi per trasporti e scuole.

Forlì, prosegue lo sciopero dei lavoratori di “Giuliani arredamenti” - A Forlì prosegue lo sciopero dei lavoratori di Giuliani arredamenti; i lavoratori continuano la lotta per ottenere tutele salariali e dispositivi di ... (corriereromagna.it)

Forlì, sciopero Giuliani Arredamenti: venerdì i sindacati dal Prefetto - Lo sciopero dei lavoratori della Giuliani Arredamenti continua, quella di domani, venerdì 18 aprile, sarà la quinta giornata di sciopero davanti allo ... (corriereromagna.it)

Giuliani arredamenti: lavoratori in sciopero da tre giorni - Lo sciopero va avanti da tre giorni alla Giuliani Arredamenti: i lavoratori vogliono ottenere diritti fondamentali e condizioni lavorative più dignitose. Nel servizio di Samuele Amadori le ... (rainews.it)